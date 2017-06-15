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Экс-чиновника калининградского Ростехнадзора обвиняют в миллионной афере при госзакупках

16:20
  1655 0
Архив Клопс.Ru
В Калининградской области пошли под суд экс-чиновник местного Ростехнадзора и бизнесмен из Казани по обвинению в попытке провернуть миллионное мошенничество, связанное с капремонтом дороги Калининград — Полесск. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Речь идёт о 58-летнем коммерсанте Сергее Костине и 56-летнем калининградце Александре Шибалко. Первого обвиняют по ч. 3 ст. 30, п. "б" ч. 4 ст. 291 УК РФ ("Покушение на дачу взятки должностному лицу через посредника, совершённое в крупном размере"), второго — по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Покушение на мошенничество, совершённое в крупном размере").

По версии следствия, бизнесмен решил поспособствовать победе некой фирмы в открытом конкурсе на право заключения контракта на разработку проектной документации капитального ремонта автомобильной дороги Калининград — Полесск. Он запланировал дать взятку сотрудникам конкурсного агентства. С этой целью Костин обратился к теперь уже бывшему замначальника отдела по надзору за промышленной безопасностью по области Центрального управления Ростехнадзора.

"Шибалко с предложением согласился и сообщил, что за миллион рублей, которые он якобы передаст чиновникам, принимающим решение по конкурсу, компания, в интересах которой действует Костин, будет признана победителем. В дальнейшем Шибалко, не собираясь выполнять взятые на себя обязательства и будучи уверенным, что обманул Костина, назначил последнему место и время для передачи денег", — говорится в сообщении ведомства.

Костина и Шибалко задержали при передаче 700 тысяч. На эту сумму мужчины договорились заранее. Уголовные дела направили в Ленинградский районный суд Калининграда.
 

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