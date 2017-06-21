ГИБДД: по предварительным данным водитель BMW, попавший в аварию с Mercedes, ехал по встречке

По предварительной информации, водитель BMW, попавший в аварию с Mercedes, выехал на полосу встречного движения. Об этом Клопс.Ru сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Калининградской области.

"Инцидент произошёл в 5:55 на Южном обходе, в районе поворота на завод "Аэроблок". По предварительным данным водитель BMW выехал на встречную полосу и допустил столкновение с Mercedes", — отметили в ведомстве.

Сообщается, что оба водителя доставлены в больницу с травмами. Выясняются причины ДТП, устанавливаются обстоятельства случившегося.