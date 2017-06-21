Очевидцы: на ул. Большой Окружной столкнулись BMW и Mercedes, есть пострадавшие (фото)

В среду, 21 июня, на ул. Большой Окружной произошло лобовое столкновение BMW и грузовика Mercedes. Об этом Клопс.Ru рассказали очевидцы.
Инцидент случился на участке дороги возле ул. Емельянова, около 5:30. По словам свидетелей, за рулём BMW находился мужчина 1986 года рождения.
"Он получил травмы. В Mercedes тоже пострадал водитель — предварительно у него перелом бедра и руки", — сообщают очевидцы с места происшествия.
Они также отмечают, что обоих водителей из автомобилей доставали спасатели МЧС. Пассажиров в машинах не было. На месте работают сотрудники ГИБДД и врачи скорой медицинской помощи.
В отделе пропаганды ГИБДД по Калининградской области обещали позднее прокомментировать ситуацию. Причины происшествия пока не ясны.
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