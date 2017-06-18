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Главная Новости Происшествия

Из-за тумана самолёт "Аэрофлота" не смог приземлиться в Храброво, рейс отправили в Минск

10:18
  471 0
Архив Клопс.Ru
В субботу, 17 июня, самолёт авиакомпании "Аэрофлот" из-за ограниченной видимости не смог совершить посадку в "Храброво". Об этом сообщается на сайте аэропорта.
 
Речь идёт о рейсе SU 1006, вылетевшем из Москвы (Шереметьево) в Калининград. Самолёт должен был прибыть в воздушную гавань в 19:25. После нахождения в зоне ожидания воздушное судно было отправлено на запасной аэродром в Минск. Как сообщил Клопс.Ru источник, посадке помешал туман. Прибытие воздушного судна перенесено на 18 июня.
 
"В Храброво сейчас идёт реконструкция. В воскресенье аэропорт начинает работать только с 13 часов, поэтому раньше этого времени самолёт прилететь в Калининград не сможет. Прибытие рейса SU 1006 ожидается около 15 часов. Вылет из Храброво — около 16:00", — сообщил источник.
 
На сайте аэропорта сообщается, что вся информация о прибытии и отправлении рейсов содержится на online-табло Храброво. Ранее сообщалось, что 15 июня в Калининградскую область с опозданием прибыли два самолёта из Москвы.

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