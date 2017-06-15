В Калининград опаздывает рейс "Уральских авиалиний" и задерживается борт "Аэрофлота" из Москвы
В четверг, 15 июня, в Калининградскую область с опозданием придут как минимум два самолёта из Москвы. Информация об этом содержится на online-табло Храброво.
Речь идёт о рейсе "Уральских авиалиний", вылетевшем из столичного Домодедово. U6 371 должен был прибыть в воздушную гавань в 10:25, но из-за задержки его ожидают к 11:55.
До сих пор не вылетел борт "Аэрофлота" из Шереметьево. SU1002 должен был подняться в воздух в 11:25. Однако компания задержала его до 13:35. Соответственно, вылетит SU 1003 также позднее. Пока расчётное время — 14:25.
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