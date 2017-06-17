Пропавшая 75-летняя пенсионерка нашлась в Черняховске

Пропавшая 75-летняя пенсионерка Валентина Ч., нашлась в Черняховске. Об этом Клопс.Ru рассказала внучка разыскиваемой.
Пенсионерку обнаружила подписчица одного из пабликов в соцсети "ВКонтакте". Она сообщила Александре Лапченко, внучке пропавшей, о местонахождении её бабушки. Валентина Ч. находилась на ул. Калининградская, 13, недалеко от школы-интерната. Сейчас Валентина Ч. находится дома.
"Бабушка в порядке, где ночевала — не помнит. Собственно, как и то, что она в принципе из дома уходила и где-то гуляла почти сутки", — рассказала Александра.
В субботу, 17 июня, волонтёры группы "Поиск пропавших людей Калининград. МАМА ЛЮДА" объявили о розыске
75-летней пенсионерки с потерей памяти. Сообщалось, что она ушла из дома по адресу 2-й Дачный переулок в Черняховске и не вернулась.
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