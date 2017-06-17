В Калининградской области разыскивают пенсионерку с потерей памяти

В субботу, 16 июня, после обеда Валентина Ч. ушла из дома по адресу 2-й Дачный переулок в Черняховске и не вернулась. С тех пор о её местонахождении ничего не известно. Внучка разыскиваемой предполагает, что бабушка могла уехать в город на общественном транспорте.

"У бабушки проблемы с памятью, помнит, как её зовут, но может забыть, где живёт, как зовут детей и внуков. Могла сесть в маршрутку и уехать в Калининград, могла уехать в сторону ул. Чапаева, там находится огород. Полицию вызвали, приезжали два сотрудника, опрашивали маму. Позже приехал участковый, опрашивал соседку по лестничной площадке", — сообщила Александра Лапченко, внучка пропавшей.

Приметы пропавшей: светлые короткие волосы, серо-голубые глаза. Была одета в бирюзовую ветровку, чёрные колготы и серые либо коричневые ботинки. Год рождения: 1941.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшей, просят сообщить об этом в полицию или по номерам: +7-905-240-67-56; +7-952-791-72-15 (Инна Владимировна, дочь). Связаться также можно с волонтёрами группы "Поиск пропавших людей Калининград. МАМА ЛЮДА": 8-911-486-44-54 (Александр).