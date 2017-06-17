СМИ: жертвами пожара, вспыхнувшего в небоскрёбе Лондона, стали порядка 70 человек

Британские СМИ ссылаются на собственные источники. Ранее экстренные службы информировали о 30 погибших. Сообщалось также о десятках пропавших без вести.

"Столичная полиция сказала, что 30 человек погибли, однако Sky News получил информацию, что 70 человек, числящихся пропавшими без вести, вероятно, мертвы. Эта цифра пока не подтверждается полицией, но мы понимаем, что это так", – говорится в сообщении.

Сообщается, что в небоскрёбе, где вспыхнул пожар, проживали около 600 человек. Возгорание началось на нижних этажах. Пламя распространилось до самого верха здания, в результате этого некоторые люди оказались в огненной ловушке, пишет ТАСС.

В ночь на 14 июня в 24-этажном жилом доме Grenfell Tower произошёл пожар . На месте работали порядка 200 сотрудников пожарной службы.