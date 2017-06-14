Ночью в Лондоне загорелся небоскрёб, есть жертвы (видео)

В ночь со вторника на среду в Лондоне в высотном жилом доме произошел пожар. Об этом в высотном жилом доме произошел пожар. Об этом сообщает ТАСС

По сообщению агентства пожар охватил 24-этажный жилой дом Grenfell Tower в западной части Лондона. Начальник пожарной службы Лондона Дэни Котто заявил, что пламя распространилось по всем этажам, начиная со второго и выше. На месте работают 200 сотрудников пожарной службы.

Есть погибшие, но пока точное их число неизвестно. Более 50 пострадавших доставлены в больницы. Причина пожара пока не установлена. Телеканал Sky News со ссылкой на очевидцев сообщил, что от здания "почти ничего не осталось".