В Вильнюсском уезде Литвы пограничники сняли с домов плакаты с советской символикой
Фото: Служба охраны государственной границы Литвы
В Литве пограничники сняли с двух домов плакаты с запрещённой в стране коммунистической символикой. Об этом сообщает
литовская Служба охраны государственной границы.
В четверг, 15 июня, пограничники получили информацию о том, что в одном из населённых пунктов Вильнюсского уезда на жилых домах висят плакаты с советской символикой. Их сняли и передали сотрудникам полиции. Как сообщается, штраф за размещение нацистских или коммунистических символов составляет от 144 до 289 евро.
В январе литовские пограничники отказали
во въезде гражданину Белоруссии, на автомобиле которого была наклейка с советской символикой. В мае на пропускном пункте Панемуне водителя заставили снять
наклейки с символикой Дня Победы.
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