В Вильнюсском уезде Литвы пограничники сняли с домов плакаты с советской символикой

В Литве пограничники сняли с двух домов плакаты с запрещённой в стране коммунистической символикой. Об этом сообщает литовская Служба охраны государственной границы.

В четверг, 15 июня, пограничники получили информацию о том, что в одном из населённых пунктов Вильнюсского уезда на жилых домах висят плакаты с советской символикой. Их сняли и передали сотрудникам полиции. Как сообщается, штраф за размещение нацистских или коммунистических символов составляет от 144 до 289 евро.