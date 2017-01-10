21-летнего жителя Белоруссии не впустили в Литву из-за советской символики на автомобиле

Литовские пограничники отказали во въезде в страну 21-летнему жителю Белоруссии, на автомобиле которого обнаружили наклейку с советской символикой. Об этом сообщает служба охраны госграницы.



Молодой человек хотел попасть в республику через пункт пропуска "Райгардас" в Друскининском районе. Однако на заднем стекле его "Пежо" литовцы заметили пятиконечную звезду с серпом и молотом.



Пограничники согласились пропустить водителя, но только после того, как он снимет наклейку. Молодой человек отказался, поэтому ему пришлось разворачиваться и возвращаться домой. Публичная демонстрация нацистской и коммунистической символики запрещена на территории страны.