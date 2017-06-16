Мальчик, сбитый на ул. Куйбышева, не дошёл до светофора 30 метров

10-летний мальчик, сбитый на ул. Куйбышева 15 июня не дошёл до светофора 30 метров. Об это сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В день ДТП мальчик гостил у бабушки и играл во дворе. Затем ему понадобилось перейти дорогу. Он нарушил ПДД и попал под колёса Ford.

"Инспекторы по пропаганде безопасности дорожного движения вместе с педагогами и воспитателями ежедневно проводят профилактические занятия с детьми. Они рассказывают о правилах дорожного движения. Но практика показывает, что дети все-таки берут пример с родителей ", — пояснили в пресс-службе.