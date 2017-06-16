Калининградец, пытавшийся убить 18-летнюю подругу на ул. Багратиона, пошёл под суд
В Калининграде местный житель, пытавшийся убить 18-летнюю девушку на ул. Багратиона, пошёл под суд. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
25-летнему подозреваемому, ударившему девушку 25 раз ножом, предъявлено обвинение в покушении на убийство. Прокурор Московского района передал дело в суд.
Инцидент произошёл зимой 2016 года. В декабре пострадавшая пришла в гости к знакомым. Там между ней и одним из мужчин произошёл конфликт во время застолья. Пьяный калининградец схватился за нож и несколько раз ударил
девушку.
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