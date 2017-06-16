Пропавшего в Калининграде 15-летнего мальчика нашли живым

В Калининграде полицейские разыскали 15-летнего Владимира Л., пропавшего 10 июня. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В четверг, 15 июня, сотрудники полиции нашли подростка в районе Центрального рынка. Живого и здорового его доставили домой. Инспекторы ПДН проводят с ребёнком профилактическую работу.

"В отношении родителей составлен протокол за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетнего", — пояснили в пресс-службе.