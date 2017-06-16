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Главная Новости Происшествия

Пропавшего в Калининграде 15-летнего мальчика нашли живым

11:10
  1539 0
В Калининграде полицейские разыскали 15-летнего Владимира Л., пропавшего 10 июня. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
 
В четверг, 15 июня, сотрудники полиции нашли подростка в районе Центрального рынка. Живого и здорового его доставили домой. Инспекторы ПДН проводят с ребёнком профилактическую работу.
 
"В отношении родителей составлен протокол за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетнего",  —  пояснили в пресс-службе.
 
15-летний мальчик пропал 10 июня. Он ушёл из дома и не выходил на связь. Последний раз его  видели 13 июня на Московском проспекте в районе школы №36. Полицейские объявили его в розыск.
 

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