Пропавшего в Калининграде 15-летнего мальчика нашли живым
В Калининграде полицейские разыскали 15-летнего Владимира Л., пропавшего 10 июня. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
В четверг, 15 июня, сотрудники полиции нашли подростка в районе Центрального рынка. Живого и здорового его доставили домой. Инспекторы ПДН проводят с ребёнком профилактическую работу.
"В отношении родителей составлен протокол за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетнего", — пояснили в пресс-службе.
15-летний мальчик пропал
10 июня. Он ушёл из дома и не выходил на связь. Последний раз его видели 13 июня на Московском проспекте в районе школы №36. Полицейские объявили его в розыск.
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