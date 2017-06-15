В Калининграде ищут 15-летнего мальчика, пропавшего 10 июня (фото)

В Калининграде полиция объявила в розыск 15-летнего мальчика, который пропал 10 июня. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.



Владимир Лаптев живёт в Ленинградском районе. Пять дней назад он ушёл из дома и с тех пор не возвращался. 13 июня его видели на Московском проспекте в районе школы №36.



Приметы: на вид 14–15 лет, славянская внешность, рост 155 см, среднее телосложение, короткие тёмно-русые волосы. Был одет: синяя ветровка, серые спортивные штаны, синие кеды.



"Если вам что-либо известно о местонахождении Владимира Лаптева, просьба незамедлительно позвонить в полицию по телефонам: 8(4012) 554-506, 21-46-39, 02, 102", — говорится в сообщении ведомства.



Фото: пресс-служба УМВД по Калининградской области Фото: пресс-служба УМВД по Калининградской области