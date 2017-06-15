+22 °C
днем
+11 °C
ночью
15 июня 2017 г. 22:50
63 992 пользователей
за 24 часа на сайте
57.89 +0.45
Курс ММВБ на 15 июня 2017, 22:00
64.54 +0.09
Курс ММВБ на 15 июня 2017, 22:00
15.28 -0.04
Курс ЦБ на 16 июня 2017
Пришли новость
Предложите свою новость
Тема
прикрепить файл
avatar
Картинка

Если вы хотите, чтобы редакция "Клопс.Ru" занялась вашей проблемой, оставьте свой контактный номер

Кроме того, вы можете предложить тему для материала по телефону 99-16-42 или Viber и Whatsapp - 8 909 78 23 333

Главная Новости Происшествия

В центре Манхэттена автомобиль врезался в толпу, сообщается о десяти пострадавших

20:10
  1247 0
Архив Клопс.Ru
В Нью-Йорке автомобиль врезался в толпу пешеходов, есть пострадавшие. Об этом сообщает New York Daily News.
 
Инцидент произошёл на Манхэттене. Сообщается, что пострадали по крайней мере десять человек. Одного из них госпитализировали. Пострадавшим оказывают помощь прибывшие на место медики.
 
 
В мае в Нью-Йорке произошёл аналогичный инцидент на Таймс-сквер. Один человек погиб, 20 пострадали. Происшествие не было связано с терроризмом. В декабре 2016 года в Берлине грузовик врезался в толпу на рождественской ярмарке. Как установили позже, происшествие оказалось терактом. В январе 2017 года аналогичный случай зафиксировали в Иерусалиме, в апреле – в Стокгольме.

Читайте новости Клопс в своих любимых мессенджерах. Это бесплатно!

Telegram
@klopsrubot
Viber
viber.com/klops
0 комментариев Правила комментирования

Правила комментирования

Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.

Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.

При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:

  • − употреблять нецензурные слова и выражения (даже с заменой букв значками/символами),
  • − оскорблять и проявлять неуважение к собеседникам,
  • − пропагандировать насилие, наркотики, фашистскую и профашистскую идеологию, заниматься расовой и национальной дискриминацией, затрагивать религиозные, этнические и сексуальные темы, которые могут оскорбить верования, чувства и убеждения других посетителей сайта,
  • − оставлять комментарии со спамом и рекламой.

Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.

avatar

Главные темы дня

В Чкаловске на 10-летнюю девочку упали футбольные ворота, ребёнок попал в больницу
17:56
  2231 6  
В Чкаловске на 10-летнюю девочку упали футбольные ворота, ребёнок попал в больницу
Умный автомобиль по выгодной цене: чем удивляет новый кроссовер Ford Kuga(видео)
Фото горячей новости
16:30
  1317  
Экс-чиновника калининградского Ростехнадзора обвиняют в миллионной афере при госзакупках
Фото горячей новости
16:20
  3721 0
Четыре калининградских предприятия подали в арбитраж иски к "Вестеру"
Фото горячей новости
16:03
  4646 0
В Минздраве назвали безопасные нормы потребления алкоголя для мужчин и женщин
Фото горячей новости
14:45
  7206 3

Лента новостей

Картинка
В Роскомнадзоре предложили изменить законодательство, чтобы избежать случайных блокировок
22:11
  211 0
Картинка
"Тачки" и рыцари Тевтонского ордена: как развлечься в Калининградской области 16-18 июня
21:43
  578 0 Афиша
Картинка
В России запускают программу скидок для доноров крови
21:23
  1035 0
Картинка
Жителя пос. Первомайское, избившего жену полотенцем и бутылкой, приговорили к колонии
20:42
  725 0

Авторские колонки

Фото автора
Павел Голубев
Кандидат экономических наук, сотрудник финансовой компании
Один против всех: как экономить, копить и инвестировать личные деньги
  3053 1
Фото автора
Олег Пономарев
кандидат экономических наук
Лёгкие деньги закончились: как выжить бизнесу
  5807 0
Логотип
Нашли опечатку Система Orphus
Orphus: Ctrl+Enter

Новости

Объявления

Другое

Мы в социальных сетях
Vk Ok Fb Instagram Telegram Viber Twitter
*По данным независимого рейтинга Liveinternet.ru Материалы с пометками и публикуются на коммерческой основе

Сайт входит в медиагруппу «Западная пресса»

Электронное периодическое издание Klops.ru (Клопс.ру) зарегистрировано федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия. Свидетельство серии Эл № 77-29551 от 21.09.2007 года
Учредитель: ООО "Русская медиагрупа "Западная Пресса".
Главный редактор: Кондратьева Анастасия Евгеньевна

Адрес редакции Klops.ru (Клопс.ру): 236040, Калининград,
ул. Маршала Рокоссовского, 16/18

Редакция: +7 (4012) 99-16-42
Почта: news@klops.ru
Реклама: +7 (4012) 61-68-53
Viber: +7 (909) 78 23 333
Whatsapp: +7 (909) 78 23 333


Лицензия Creative Commons
Материалы сайта, если не указано иное, доступны по лицензии Creative Commons «Attribution-ShareAlike» («Атрибуция — На тех же условиях») 4.0 Всемирная
16+
Дизайн разработан компанией JetStyle JetStyle logo