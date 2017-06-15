В центре Манхэттена автомобиль врезался в толпу, сообщается о десяти пострадавших
В Нью-Йорке автомобиль врезался в толпу пешеходов, есть пострадавшие. Об этом сообщает
New York Daily News.
Инцидент произошёл на Манхэттене. Сообщается, что пострадали по крайней мере десять человек. Одного из них госпитализировали. Пострадавшим оказывают помощь прибывшие на место медики.
В мае в Нью-Йорке произошёл
аналогичный инцидент на Таймс-сквер. Один человек погиб, 20 пострадали. Происшествие не было связано с терроризмом. В декабре 2016 года в Берлине грузовик врезался
в толпу на рождественской ярмарке. Как установили позже, происшествие оказалось терактом. В январе 2017 года аналогичный случай зафиксировали в Иерусалиме
, в апреле – в Стокгольме
.
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