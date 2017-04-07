В центре Стокгольма грузовик врезался в прохожих, есть пострадавшие (дополняется)





По данным полиции, есть пострадавшие. Их число уточняется. Очевидцы сообщают, что машина намеренно наехала на пешеходов. По некоторым данным, грузовик также пытался въехать в универмаг. В пятницу, 7 апреля, в центре Стокгольма на пешеходной улице Дротнинггатан грузовик врезался в прохожих. Об этом сообщает “ Медуза” со ссылкой на шведское издание Aftonbladet По данным полиции, есть пострадавшие. Их число уточняется. Очевидцы сообщают, что машина намеренно наехала на пешеходов. По некоторым данным, грузовик также пытался въехать в универмаг.

Обновлено от 15:39



, что погибли как минимум три человека. Полиция рассматривает версию теракта. Шведское радио сообщает , что погибли как минимум три человека. Полиция рассматривает версию теракта.

JUST NU: Enligt flera källor till Aftonbladet har flera personer dött efter attack i centrala Stockholm https://t.co/YT8WPAPMSH pic.twitter.com/HpWYOgsXRb — Aftonbladet (@Aftonbladet) 7 апреля 2017 г.

Обновлено от 15:49



В Стокгольме стрельба. Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на очевидцев.

Обновлено от 16:02



Грузовик принадлежал пивоваренной компании. Его угнали сегодня днём, когда из машины выгружали пиво у одного из ресторанов.



Обновлено от 16:08



Премьер-министр Швеции заявил, что всё указывает на то, что случившееся — теракт. По данным полиции, три человека погибли, восемь пострадали. Задержали подозреваемого.

BREAKING: Swedish Prime Minister Stefan Lofven says everything indicates truck crashing into department store is "a terror attack" — The Associated Press (@AP) 7 апреля 2017 г.

В декабре 2016 года на рождественской ярмарке в Берлине грузовик въехал в толпу . В результате погибли 12 человек, около 50 пострадали. ИГИЛ взяло ответственность за происшествие на себя. Позднее террориста, находившегося за рулём машины, убили в перестрелке с полицией. Им оказался мигрант из Туниса.