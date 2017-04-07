В центре Стокгольма грузовик врезался в прохожих, есть пострадавшие (дополняется)
В пятницу, 7 апреля, в центре Стокгольма на пешеходной улице Дротнинггатан грузовик врезался в прохожих. Об этом сообщает “Медуза”
со ссылкой на шведское издание Aftonbladet
.
По данным полиции, есть пострадавшие. Их число уточняется. Очевидцы сообщают, что машина намеренно наехала на пешеходов. По некоторым данным, грузовик также пытался въехать в универмаг.
Обновлено от 15:39Шведское радио сообщает
, что погибли как минимум три человека. Полиция рассматривает версию теракта.
Обновлено от 15:49
В Стокгольме стрельба. Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на очевидцев.
Обновлено от 16:02
Грузовик принадлежал пивоваренной компании. Его угнали сегодня днём, когда из машины выгружали пиво у одного из ресторанов.
Обновлено от 16:08
Премьер-министр Швеции заявил, что всё указывает на то, что случившееся — теракт. По данным полиции, три человека погибли, восемь пострадали. Задержали подозреваемого.
В декабре 2016 года на рождественской ярмарке в Берлине грузовик въехал в толпу
. В результате погибли 12 человек, около 50 пострадали. ИГИЛ взяло ответственность
за происшествие на себя. Позднее террориста, находившегося за рулём машины, убили в перестрелке с полицией. Им оказался мигрант из Туниса.
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