На ул. Горького кроссовер врезался в дорожное ограждение (видео)
Момент аварии на ул. Горького
Кадр видеозаписи системы "Безопасный город"
На ул. Горького в Калининграде кроссовер KIA врезался в дорожное ограждение. Момент аварии зафиксировали камеры системы "Безопасный город"
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На записи видно, как автомобиль неожиданно меняет траекторию движения. Он врезается в дорожное ограждение, от удара разворачивается и блокирует две полосы.
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