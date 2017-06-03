Очевидцы: на ул. Горького автомобиль Kia протаранил забор (фото)

В субботу, 3 июня, в Калининграде на улице Горького автомобиль Kia въехал в дорожное ограждение. Об этом Клопс.Ru рассказали очевидцы.

По словам свидетелей, инцидент произошёл около 17:30. На месте аварии работают инспекторы ГИБДД. Очевидцы отмечают, что в результате столкновения забор пробил капот автомобиля и застрял в нём.

"Видела мужчину на месте ДТП. У него была разбита голова, но повреждения несильные. Полагаю, это был водитель авто", – отметила свидетельница происшествия.