Очевидцы: на ул. Горького автомобиль Kia протаранил забор (фото)
В субботу, 3 июня, в Калининграде на улице Горького автомобиль Kia въехал в дорожное ограждение. Об этом Клопс.Ru рассказали очевидцы.
По словам свидетелей, инцидент произошёл около 17:30. На месте аварии работают инспекторы ГИБДД. Очевидцы отмечают, что в результате столкновения забор пробил капот автомобиля и застрял в нём.
"Видела мужчину на месте ДТП. У него была разбита голова, но повреждения несильные. Полагаю, это был водитель авто", – отметила свидетельница происшествия.
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