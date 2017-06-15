Водитель перевернувшегося под Мамоново Peugeot ищет свидетелей ДТП

Водитель Peugeot, перевернувшегося на трассе Калининград — Мамоново, ищет свидетелей ДТП. Об этом он сообщил Клопс.Ru.

В день аварии 21-летний автомобилист ехал в Калининград. Всего, по его словам, в машине было четыре человека. Ранее очевидцы ДТП и пресс-служба полиции сообщали о том, что в автомобиле находилось трое.

"Потоковая скорость автомобиля была около 100 км/ч. Когда я увидел, что встречная полоса пустая и разметка позволяет, я пошёл на обгон Audi. Скорость была уже выше. Неожиданно водитель стал тоже делать такой манёвр. Я нажал по тормозам, меня повело влево, потом вправо и я вылетел с трассы", — рассказывает Владислав.

Калининградца увезли в больницу с подозрением на травму позвоночника, но диагноз не подтвердился. В аварии серьезно никто не пострадал, сработали подушки безопасности. Мужчина ищет свидетелей аварии у кого могут быть записи с видеорегистратора. Всем, кто располагает информацией о ДТП просьба звонить по телефону 8 (900) 5657333.