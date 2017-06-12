Очевидцы: на трассе под Калининградом перевернулся Peugeot с тремя людьми (фото)

В понедельник, 12 июня, на трассе под Калининградом перевернулся Peugeot. В автомобиле находились три человека. Об этом Клопс.Ru рассказали очевидцы.

Инцидент произошёл на участке трассы между посёлками Ушаково и Прибрежный, около 19:00. По словам свидетелей, в Peugeot находились водитель и два пассажира. Очевидцы отмечают, что автомобиль начал обгонять Audi, в котором ехала семья с ребёнком.

"Peugeot выехал за пределы дороги, перевернулся на бок и врезался в дерево. Водитель Audi успел притормозить, поэтому машине удалось избежать столкновения", – говорят свидетели аварии.

В результате ДТП пассажиров и водителя Peugeot увезли медики скорой помощи. В отделе пропаганды регионального ГИБДД обещали позднее предоставить комментарий.