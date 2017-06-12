СМИ: из Лувра экстренно эвакуировали сотни посетителей
Сообщество "Musée du Louvre" / Facebook
Причины эвакуации пока не сообщаются. Пользователи соцсетей публикуют фотографии, на которых видно, как толпу людей выводят за пределы музея.
Один из пользователей Twitter написал, что услышал сигнал тревоги. После этого охрана музея приступила к экстренной эвакуации посетителей, сославшись на "протокол безопасности", пишет СМИ.
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. Жертвами нападений стали семь человек, 48 получили ранения и травмы различной степени тяжести. Запрещённая в России террористическая группировка "Исламское государство"* взяла на себя ответственность
за серию нападений в столице Великобритании.
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