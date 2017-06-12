СМИ: из Лувра экстренно эвакуировали сотни посетителей

Причины эвакуации пока не сообщаются. Пользователи соцсетей публикуют фотографии, на которых видно, как толпу людей выводят за пределы музея.

Один из пользователей Twitter написал, что услышал сигнал тревоги. После этого охрана музея приступила к экстренной эвакуации посетителей, сославшись на "протокол безопасности", пишет СМИ.