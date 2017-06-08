Росгвардия: в сумке, из-за которой оцепили угол ул. Леонова, были детские игрушки (фото)
Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Калининградской области
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В бесхозной сумке, из-за которой оцепили территорию у библиотеки на ул. Леонова, находились детские игрушки. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.
О подозрительной сумке на углу ул. Леонова и проспекта Мира прохожие сообщили
вечером в четверг, 8 июня. На место вызова прибыла инженерно-техническая группа ОМОН Росгвардии. В ходе проверки выяснилось, что в сумке были игрушки.
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