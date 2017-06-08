Очевидец: угол улицы Леонова и проспекта Мира оцепили из-за подозрительной сумки
В четверг, 8 июня, в Калининграде полиция оцепила угол улицы Леонова и проспекта Мира. Об этом Клопс.Ru сообщили очевидцы происходящего.
По словам свидетелей, причиной стала подозрительная сумка. Сейчас сотрудники правоохранительных органов проверяют, что находится внутри. Официального подтверждения этой информации нет. В пресс-службе УМВД пообещали прокомментировать информацию позднее.
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