Калининградец поджёг Skoda на ул. Достоевского, потому что хозяйка машины плохо влияла на его девушку (фото, видео)

Фото: пресс-служба УМВД по Калининградской области
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22-летний калининградец, который поджёг на ул. Достоевского Skoda Octavia, пошёл на преступление из-за неприязни к 34-летней владелице автомобиля. Об этом Клопс.Ru сообщила глава пресс-службы регионального УМВД Светлана Поставничая.
"Поджог автомобиля раскрыли сотрудники уголовного розыска Управления МВД России по городу Калининграду. Реализовав комплекс оперативных мероприятий, они установили, что к поджогу причастен 22-летний житель Калининграда. Действия задержанного квалифицированы по ч. 167 УК РФ ("Умышленное повреждение имущества, совершённое путём поджога"). Санкция включает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет", — заявила Поставничая.
По данным полиции, хозяйка автомобиля приятельствовала с девушкой подозреваемого. Он считал, что та плохо влияет на его подругу. Поэтому и решился на преступление. Ранее молодой человек был судим за пьяную езду.
6 июня в Калининграде на улице Достоевского в Ленинградском районе загорелась Skoda Octavia. Огонь повредил заднюю часть машины. Сумма ущерба достигла 350 000 рублей.
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