Ночью в Калининграде загорелся автомобиль Skoda Octavia

В ночь на вторник, 6 июня, в Калининграде на улице Достоевского в Ленинградском районе загорелся автомобиль Skoda Octavia. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Сообщение о пожаре поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 03:03. В машине выгорел салон и задняя часть. В результате возгорания никто не пострадал, отметили в МЧС.

"Реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным. Для ликвидации пожара привлекался расчёт ПСЧ-1 в составе 4 человек и 1 единицы техники", — говорится в сообщении.