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Главная Новости Происшествия

СМИ: в Париже нападение алжирца на полицейского признали терактом

20:35
  341 0
Архив Клопс.Ru
Прокуратура Парижа квалифицировала нападение на сотрудника полиции, случившееся перед собором Парижской Богоматери, как теракт. Об этом пишет ТАСС.
 
Во вторник, 6 июня, во Франции на площади перед собором Парижской Богоматери полицейский подвергся нападению. Позже стало известно, что на стража правопорядка напал с молотком 40-летний алжирец. Сотрудник полиции открыл ответный огонь.
 
Расследование по данному делу начал вести отдел прокуратуры Парижа, который занимается делами, связанными с терроризмом. Французская полиция сообщила, что ситуация находится под контролем, а данный инцидент исчерпан.
 
Ранее Клопс.Ru сообщал о серии терактов в Европе. 4 июня, в столице Великобритании трое мужчин наехали на пешеходов на Лондонском мосту. После террористы, вооружённые ножами, вышли из машины и начали нападать на прохожих. Жертвами нападений стали семь человек, 48 получили ранения и травмы различной степени тяжести. Запрещённая в России террористическая группировка "Исламское государство"* взяла на себя ответственность за теракты в центре Лондона. 

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