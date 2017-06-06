СМИ: в Париже нападение алжирца на полицейского признали терактом

Прокуратура Парижа квалифицировала нападение на сотрудника полиции, случившееся перед собором Парижской Богоматери, как теракт. Об этом пишет ТАСС

Во вторник, 6 июня, во Франции на площади перед собором Парижской Богоматери полицейский подвергся нападению. Позже стало известно, что на стража правопорядка напал с молотком 40-летний алжирец. Сотрудник полиции открыл ответный огонь.

Расследование по данному делу начал вести отдел прокуратуры Парижа, который занимается делами, связанными с терроризмом. Французская полиция сообщила, что ситуация находится под контролем, а данный инцидент исчерпан.