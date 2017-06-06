Калининградец, обвиняемый в убийстве медсестры на ул. Левитана, объяснил мотив преступления
В пятницу, 2 июня, в Калининград из Москвы этапировали 33-летнего мужчину, которого обвиняют в убийстве медсестры на ул. Левитана. Об этом Клопс.Ru сообщил источник в силовых структурах региона.
Жителя области задержали около месяца назад в Подмосковье. Он сам позвонил следователю, зная, что находится в федеральном розыске. Месяц мужчина провёл в одном из столичных СИЗО.
По словам обвиняемого, он хотел расстаться со своей любовницей, но та не соглашалась на разрыв. Поэтому, как утверждает калининградец, он и пошёл на преступление. После убийства он взял билет на самолёт до Минска, оттуда — до Киева. С Украины он пешком пошёл в Молдавию. Затем путешествовал по Словении и посещал местные монастыри.
По данным источника, ранее обвиняемый в убийстве служил в пограничных войсках. Его родители работали в ФСБ.
Чтобы получать обновления темы через Telegram, подключите бота
@klopsrubot
и отправьте ему сообщение
t914
Вам будут отправляться только уведомления о новых материалах по выбранной теме. Услуга бесплатная, регистрация не требуется
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.