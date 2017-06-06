Калининградец, обвиняемый в убийстве медсестры на ул. Левитана, объяснил мотив преступления

В пятницу, 2 июня, в Калининград из Москвы этапировали 33-летнего мужчину, которого обвиняют в убийстве медсестры на ул. Левитана. Об этом Клопс.Ru сообщил источник в силовых структурах региона.



Жителя области задержали около месяца назад в Подмосковье. Он сам позвонил следователю, зная, что находится в федеральном розыске. Месяц мужчина провёл в одном из столичных СИЗО.



По словам обвиняемого, он хотел расстаться со своей любовницей, но та не соглашалась на разрыв. Поэтому, как утверждает калининградец, он и пошёл на преступление. После убийства он взял билет на самолёт до Минска, оттуда — до Киева. С Украины он пешком пошёл в Молдавию. Затем путешествовал по Словении и посещал местные монастыри.



По данным источника, ранее обвиняемый в убийстве служил в пограничных войсках. Его родители работали в ФСБ.