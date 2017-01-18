СК возбудил уголовное дело по факту убийства женщины на ул. Левитана

Региональное управление СК возбудило уголовное дело по факту убийства после обнаружения тела женщины в квартире на ул. Левитана. Об этом Клопс.Ru сообщил старший помощник руководителя структуры Михаил Кармальков.

"Поводом и основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы доследственной проверки по факту обнаружения тела 35-летней женщины с телесными повреждениями, указывающими на криминальный характер смерти. В настоящее время следствием назначены судебные экспертизы, проводятся иные следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего", — говорится в сообщении ведомства.

По словам местной жительницы, погибшая работала в кардиоцентре. Её коллеги отзываются о бывшей сотруднице как о хорошем и порядочном человеке.

"Так жестоко убил её собственный муж (сожитель). Нашли её только на третий день, его сейчас ищут. Очень жалко, совсем ещё молодая была", — сообщила одна из знакомых погибшей.