Калининградцы в медицинских масках попытались ограбить два офиса микрозаймов подряд (фото)
Фото: пресс-служба УМВД по Калининградской области
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Мужчины, которых накануне поймали при попытке ограбить офис микрозаймов, пытались совершить два преступления подряд. Об этом сообщила глава пресс-службы УМВД по области Светлана Поставничая.
5 июня около 19:30 29-летний и 46-летний злоумышленники пришли в кредитную организацию на ул. Ульяны Громовой. Они пригрозили сотруднице расправой и потребовали отдать им деньги. При этом один из подозреваемых сообщил, что у него есть при себе оружие.
"Девушка нажала тревожную кнопку, после чего нападавшие покинули павильон и попытались ограбить другой офис микрозаймов, расположенный неподалёку. Работница данной организации также сумела вызвать подмогу", — пояснила Поставничая.
Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по факту покушения на грабёж. Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту разбоя.
В понедельник, 5 июня, в Калининграде задержали двоих мужчин
, пытавшихся ограбить микрофинансовую организацию. Подозреваемых поймали прибывшие на место происшествия сотрудники частного охранного предприятия и полицейские патрульно-постовой службы.
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