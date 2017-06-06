Калининградцы в медицинских масках попытались ограбить два офиса микрозаймов подряд (фото)

Мужчины, которых накануне поймали при попытке ограбить офис микрозаймов, пытались совершить два преступления подряд. Об этом сообщила глава пресс-службы УМВД по области Светлана Поставничая.



5 июня около 19:30 29-летний и 46-летний злоумышленники пришли в кредитную организацию на ул. Ульяны Громовой. Они пригрозили сотруднице расправой и потребовали отдать им деньги. При этом один из подозреваемых сообщил, что у него есть при себе оружие.



"Девушка нажала тревожную кнопку, после чего нападавшие покинули павильон и попытались ограбить другой офис микрозаймов, расположенный неподалёку. Работница данной организации также сумела вызвать подмогу", — пояснила Поставничая.



Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по факту покушения на грабёж. Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту разбоя.