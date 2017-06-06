На ул. Громовой задержали двух мужчин, пытавшихся ограбить офис микрозаймов (фото)

В понедельник, 5 июня, в Калининграде задержали двоих мужчин, пытавшихся ограбить микрофинансовую организацию. Об этом Клопс.Ru сообщила руководитель пресс-службы УМВД Светлана Поставничая.

Инцидент произошёл около 20:00 на ул. Громовой. По предварительной информации, двое мужчин со скрытыми лицами зашли в помещение, где находится микрофинансовая организация, и потребовали отдать им выручку. Сотрудники организации нажали на кнопку тревожной сигнализации.

Злоумышленникам не удалось скрыться, их задержали на месте сотрудники следственно-оперативной группы одела полиции №2. Мужчин доставили в отделение. Как оказалось, у обоих имеются судимости. В настоящее время на месте происшествия проводятся следственные мероприятия. Действиям задержанных будет дана правовая оценка.