Мужчину на балтийской даче зарезали после жалоб любовницы

42-летнего жителя Балтийска зарезали на заброшенной даче после того, как его любовница заявила об избиениях и оскорблениях с его стороны. Об этом сообщает СУ СК по Калининградской области.



В воскресенье мужчина в компании своей сожительницы и 28-летнего приятеля устроил застолье в местном садовом сообществе. В разгар веселья женщина вдруг пожаловалась на своего друга. Между мужчинами произошла ссора, которая закончилась поножовщиной.



"Злоумышленник, действуя с целью убийства, ножом нанёс не менее двух ударов в область груди и живота потерпевшему, причинив ему травмы, несовместимые с жизнью. От полученных ранений мужчина скончался на месте происшествия через непродолжительное время. В ходе поисковых мероприятий мужчина оперативно задержан сотрудниками Росгвардии и представлен в распоряжение следственных органов", — говорится в сообщении ведомства.



Подозреваемый ранее был судим за убийство и кражу. Он уже дал признательные показания. Следствие будет ходатайствовать об аресте.