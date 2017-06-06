Мужчину на балтийской даче зарезали после жалоб любовницы

42-летнего жителя Балтийска зарезали на заброшенной даче после того, как его любовница заявила об избиениях и оскорблениях с его стороны. Об этом сообщает СУ СК по Калининградской области.
В воскресенье мужчина в компании своей сожительницы и 28-летнего приятеля устроил застолье в местном садовом сообществе. В разгар веселья женщина вдруг пожаловалась на своего друга. Между мужчинами произошла ссора, которая закончилась поножовщиной.
"Злоумышленник, действуя с целью убийства, ножом нанёс не менее двух ударов в область груди и живота потерпевшему, причинив ему травмы, несовместимые с жизнью. От полученных ранений мужчина скончался на месте происшествия через непродолжительное время. В ходе поисковых мероприятий мужчина оперативно задержан сотрудниками Росгвардии и представлен в распоряжение следственных органов", — говорится в сообщении ведомства.
Подозреваемый ранее был судим за убийство и кражу. Он уже дал признательные показания. Следствие будет ходатайствовать об аресте.
Ранее брат погибшего заявил, что его родственника зарезали в ночь на понедельник
, 5 июня. Его сожительница утверждала, что обнаружила своего друга погибшим, проснувшись среди ночи. В СУ СК по области возбудили уголовное дело по ст. 105 УК РФ ("Убийство").
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