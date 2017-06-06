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Главная Новости Происшествия

В Балтийске на даче зарезали мужчину

07:37
  195 0
Архив Клопс.Ru
В ночь на понедельник, 5 июня, в Балтийске зарезали мужчину. Об этом Клопс.Ru рассказал брат погибшего – Алексей.
 
"Об инциденте узнал от знакомых. Приезжаю в Балтийск. Узнаю, что мой брат отдыхал на даче с девушкой. И его там зарезали. Девушка проснулась, подняла одеяло и обнаружила у моего брата раны в области живота. В полиции мне сказали, что мужчину, который нанёс ранения, уже задержали и увезли на освидетельствование в Калининград", – говорит Алексей.
 
В СУ СК России по Калининградской области подтвердили факт о возбуждении уголовного дела по статье 105 УК РФ "Убийство". Более подробную информацию в ведомстве предоставят позднее.

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