В Балтийске на даче зарезали мужчину

В ночь на понедельник, 5 июня, в Балтийске зарезали мужчину. Об этом Клопс.Ru рассказал брат погибшего – Алексей.

"Об инциденте узнал от знакомых. Приезжаю в Балтийск. Узнаю, что мой брат отдыхал на даче с девушкой. И его там зарезали. Девушка проснулась, подняла одеяло и обнаружила у моего брата раны в области живота. В полиции мне сказали, что мужчину, который нанёс ранения, уже задержали и увезли на освидетельствование в Калининград", – говорит Алексей.

В СУ СК России по Калининградской области подтвердили факт о возбуждении уголовного дела по статье 105 УК РФ "Убийство". Более подробную информацию в ведомстве предоставят позднее.