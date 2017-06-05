В Калининградской области 61-летний мотоциклист врезался в КамАЗ

В субботу, 3 июня, на Северном обходе 61-летний мотоциклист врезался в КамАЗ. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Калининградской области.



Авария произошла в 14:00 на 13-м километре автодороги. Водитель Kawasaki выехал на встречку и врезался в остановившийся на своей полосе грузовик. В результате ДТП мужчина получил различные травмы и был госпитализирован.

Также в субботу, 3 июня, мотоциклист на Kawasaki столкнулся с автомобилем Fiat на въезде в Гурьевск. Автомобилистка поворачивала налево и не уступила дорогу.