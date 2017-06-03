Очевидцы: на въезде в Гурьевск мотоцикл столкнулся с Fiat

В субботу, 3 июня, на въезде в Гурьевск мотоцикл столкнулся с автомобилем Fiat. Об этом Клопс.Ru рассказали очевидцы.

По словам свидетелей, инцидент произошёл недалеко от супермаркета "Виктория" около 14:00. Мотоциклист на Kawasaki ехал в сторону Гурьевска. Автомобиль, за рулём которого находилась женщина, поворачивал в магазин, отмечают очевидцы.

"При повороте налево машина не уступила дорогу Kawasaki. Мотоциклист успел среагировать, но тормозить было поздно. В итоге он слегка ударил автомобиль в бок. Все целы и невредимы. Мотоцикл даже не упал. Водитель мотоцикла имеет все документы и категорию А", – отмечает свидетель ДТП.