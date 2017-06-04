Под Правдинском Volkswagen столкнулся с Renault, есть пострадавшие
В субботу, 3 июня, на трассе Калининград-Правдинск Volkswagen Passat столкнулся Renault. Об этом Клопс.Ru сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Калининградской области.
Инцидент случился около 17:00. По предварительным данным авария произошла из-за несоблюдения дистанции. Оба автомобиля вылетели в кювет. На месте аварии работали инспекторы ГИБДД.
"По предварительной информации в Renault пострадали два человека – водитель и пассажир", – сообщили в пресс-службе.
Ранее также на трассе Калининград-Правдинск автомобиль BMW вылетел в кювет
. ДТП случилось около 16:30.
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