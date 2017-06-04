Под Правдинском Volkswagen столкнулся с Renault, есть пострадавшие

В субботу, 3 июня, на трассе Калининград-Правдинск Volkswagen Passat столкнулся Renault. Об этом Клопс.Ru сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Калининградской области.

Инцидент случился около 17:00. По предварительным данным авария произошла из-за несоблюдения дистанции. Оба автомобиля вылетели в кювет. На месте аварии работали инспекторы ГИБДД.

"По предварительной информации в Renault пострадали два человека – водитель и пассажир", – сообщили в пресс-службе.