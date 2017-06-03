Очевидцы: под Правдинском BMW вылетел в кювет (фото)

В субботу, 3 июня, на трассе Калининград-Полесск автомобиль BMW вылетел в кювет. Об этом Клопс.Ru рассказали очевидцы.

По словам свидетелей, инцидент произошёл около 16:30. На месте аварии работают инспекторы ГИБДД. Очевидцы отмечают, что рядом с BMW находился микроавтобус.

"Возможно, они столкнулись", – предполагает один из автомобилистов.

Очевидцы также заметили стадо телят, которые паслись неподалёку. "Может, причина в том, что одна из коров переходила дорогу", – допускает свидетельница ДТП.