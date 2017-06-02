Суд заключил под стражу подозреваемого в убийстве 33-летнего калининградца

Московский районный суд Калининграда удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу 36-летнему местному жителю, которого подозревают в убийстве 33-летнего рабочего. Об этом сообщает СУ СК по Калининградской области.

"При принятии решения об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу суд согласился с доводами следствия о том, что, находясь на свободе, подозреваемый, имеющий непогашенную и не снятую в установленном порядке судимость, вновь совершил преступление, что свидетельствует о склонности подозреваемого к совершению преступлений", – говорится в сообщении ведомства.