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Суд заключил под стражу подозреваемого в убийстве 33-летнего калининградца

17:39
  301 0
Архив Клопс.Ru
Московский районный суд Калининграда удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу 36-летнему местному жителю, которого подозревают в убийстве 33-летнего рабочего. Об этом сообщает СУ СК по Калининградской области.
 
"При принятии решения об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу суд согласился с доводами следствия о том, что, находясь на свободе, подозреваемый, имеющий непогашенную и не снятую в установленном порядке судимость, вновь совершил преступление, что свидетельствует о склонности подозреваемого к совершению преступлений", – говорится в сообщении ведомства.
 
В среду, 31 мая, на ул. Шишкина обнаружили тело 33-летнего калининградца. Вскоре после этого задержали убийцу. Им оказался 36-летний житель области, ранее судимый за разбой, грабёж и причинение тяжкого вреда здоровью. В СУ СК возбудили уголовное дело по факту убийства.
 

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«Убийство 33-летнего калининградца на ул. Шишкина 31 мая 2017 года»

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