В полиции рассказали подробности задержания убийцы 33-летнего рабочего
Подозреваемого в убийстве 33-летнего рабочего на ул. Шишкина задержали, когда тот скрывался в чужой квартире. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Калининградской области.
"В результате оперативных мероприятий полицейские восстановили картину произошедшего и вышли на след убийцы. Под подозрением оказался 36-летний мужчина, ранее судимый за грабёж, разбой и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, который приехал в Калининград из Гвардейского района. Сразу несколько оперативных групп выставили засады и пошагово проверяли места его возможного появления", – говорится в сообщении ведомства.
По оперативным данным, мужчина принял меры к уничтожению следов преступления и планировал скрываться от полиции. Он сознался в содеянном и помещён в изолятор временного содержания.
В среду, 31 мая, на ул. Шишкина обнаружили тело
33-летнего калининградца. вскоре после этого задержали убийцу. Им оказался 36-летний житель области, ранее судимый за разбой, грабёж и причинение тяжкого вреда здоровью. В СУ СК возбудили уголовное дело по факту убийства.
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