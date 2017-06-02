В полиции рассказали подробности задержания убийцы 33-летнего рабочего

Подозреваемого в убийстве 33-летнего рабочего на ул. Шишкина задержали, когда тот скрывался в чужой квартире. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Калининградской области.

"В результате оперативных мероприятий полицейские восстановили картину произошедшего и вышли на след убийцы. Под подозрением оказался 36-летний мужчина, ранее судимый за грабёж, разбой и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, который приехал в Калининград из Гвардейского района. Сразу несколько оперативных групп выставили засады и пошагово проверяли места его возможного появления", – говорится в сообщении ведомства.

По оперативным данным, мужчина принял меры к уничтожению следов преступления и планировал скрываться от полиции. Он сознался в содеянном и помещён в изолятор временного содержания.