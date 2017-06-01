В среду на ул. Шишкина перерезали горло 33-летнему рабочему
В среду, 31 мая, на ул. Шишкина в Калининграде убили 33-летнего мужчину. Об этом Клопс.Ru сообщил источник в правоохранительных структурах города.
Калининградец работал на стройке на ул. Левитана. Со своим убийцей он познакомился незадолго до трагедии. Накануне они вдвоём употребляли алкоголь в одном из дворов. По неустановленным пока причинам во время застолья подозреваемый ударил рабочего разбитой бутылкой по горлу. После этого преступник ушёл домой, переоделся, выбросил окровавленную одежду в мусорный бак и поехал к своей сестре, чтобы скрыться от полиции.
Тем не менее убийцу быстро задержали. Им оказался 36-летний житель области. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания. Ранее мужчина был судим за разбой, грабёж и причинение тяжкого вреда здоровью. В январе он освободился из мест лишения свободы.
Тело погибшего нашли дворники. По словам брата калининградца, у него остался десятилетний сын.
"Мне позвонили и сказали, что нашли тело. "Кем он вам приходится?" Я говорю: "Братом". Ну и мне говорят, что, мол, следственно-оперативная группа заканчивает работать, приезжайте на опознание. Я приехал и опознал. Сказали, что это убийство", — рассказал Клопс.Ru родственник погибшего.
Старший помощник главы СУ СК по Калининградской области Наталья Гацко подтвердила информацию о случившемся. В ведомстве возбудили уголовное дело по факту убийства.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.