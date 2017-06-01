В среду на ул. Шишкина перерезали горло 33-летнему рабочему

В среду, 31 мая, на ул. Шишкина в Калининграде убили 33-летнего мужчину. Об этом Клопс.Ru сообщил источник в правоохранительных структурах города.



Калининградец работал на стройке на ул. Левитана. Со своим убийцей он познакомился незадолго до трагедии. Накануне они вдвоём употребляли алкоголь в одном из дворов. По неустановленным пока причинам во время застолья подозреваемый ударил рабочего разбитой бутылкой по горлу. После этого преступник ушёл домой, переоделся, выбросил окровавленную одежду в мусорный бак и поехал к своей сестре, чтобы скрыться от полиции.

Тем не менее убийцу быстро задержали. Им оказался 36-летний житель области. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания. Ранее мужчина был судим за разбой, грабёж и причинение тяжкого вреда здоровью. В январе он освободился из мест лишения свободы. Тело погибшего нашли дворники. По словам брата калининградца, у него остался десятилетний сын.

"Мне позвонили и сказали, что нашли тело. "Кем он вам приходится?" Я говорю: "Братом". Ну и мне говорят, что, мол, следственно-оперативная группа заканчивает работать, приезжайте на опознание. Я приехал и опознал. Сказали, что это убийство", — рассказал Клопс.Ru родственник погибшего.

Старший помощник главы СУ СК по Калининградской области Наталья Гацко подтвердила информацию о случившемся. В ведомстве возбудили уголовное дело по факту убийства.