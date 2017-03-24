СМИ узнали имя убийцы экс-депутата Госдумы Вороненкова
Скриншот с официального сайта МВД Украины
Стало известно имя киллера, застрелившего в Киеве бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Об этом сообщает украинское издание "Обозреватель".
Убийцей политика оказался 28-летний гражданин Украины Павел Паршов. Мужчина находился в уголовном розыске. Об этом сообщается на официальном сайте МВД Украины. Правоохранительные органы обвиняли его в фиктивном предпринимательстве и легализации доходов.
В четверг, 23 марта, в Киеве у отеля "Премьер-палац" был убит бывший депутат Госдумы
Денис Вороненков. Он направлялся на встречу с другим российским экс-парламентарием Ильёй Пономарёвым. Телохранитель погибшего успел выстрелить в киллера и ранить его в голову. Позднее во время операции по трепанации черепа убийца скончался в киевской больнице
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