СМИ узнали имя убийцы экс-депутата Госдумы Вороненкова

Стало известно имя киллера, застрелившего в Киеве бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Об этом сообщает украинское издание "Обозреватель".



Убийцей политика оказался 28-летний гражданин Украины Павел Паршов. Мужчина находился в уголовном розыске. Об этом сообщается на официальном сайте МВД Украины. Правоохранительные органы обвиняли его в фиктивном предпринимательстве и легализации доходов.