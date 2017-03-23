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Главная Новости Происшествия

В Киеве скончался убийца экс-депутата Госдумы Вороненкова

Источник: Вести
16:23
  902 4
  • Денис Вороненков
Денис Вороненков
Скриншот видеозаписи с сайта youtube.com
В четверг, 23 марта, в Киевской больнице скончался убийца бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Об этом сообщает украинское издание “Вести” со ссылкой на сотрудников местных правоохранительных органов.

"Готовый. Вызывайте начальство" — так прокомментировал смерть киллера один из силовиков, охранявших операционную. Там убийце делали трепанацию черепа. Телохранитель Вороненкова успел выстрелить ему в голову. Во время операции у мужчины 10 раз останавливалось сердце. В больницу также доставили охранника экс-депутата.

В четверг, 23 марта, в Киеве у отеля “Премьер-палац” застрелили экс-депутата фракции КПРФ Госдумы Дениса Вороненкова. Кроме того погиб ещё один мужчина. Начальник полиции Киева Андрей Крищенко предположил, что убийство заказное. В феврале стало известно, что Вороненков получил украинское гражданство. Он был одним из двух российских депутатов, давших показания по делу бывшего президента Украины Виктора Януковича. 

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4 комментария Правила комментирования

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3133731338
31338 31337 #
16:33
и концы в воду
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ullrogova
ullrogova #
17:12
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romeo
eo rom #
16:51
Друг семьи Максаковой: Вороненкова убил бывший муж Маши, чтобы вернуть её домой
https://life.ru/t/%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0/989074/drugh_siemi_maksakovoi_voronienkova_ubil_byvshii_muzh_mashi_chtoby_viernut_ieio_domoi
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romeo
eo rom #
16:52

В окружении семьи Марии Максаковой считают, что к смерти её мужа — экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова — причастен бывший гражданский муж певицы — вор в законе Владимир Тюрин. По словам продюсера Валерия Сергеева, который хорошо знаком с семьёй Максаковой, Тюрин воспользовался связями в криминальном мире, чтобы избавиться от Вороненкова и вернуть Максакову в Россию, так как она оставила в Санкт-Петербурге их общих детей: сына Илью и дочь Людмилу:

— Мы только вчера дома обсуждали с близкими друзьями Марии, что всё это плохо закончится, что либо он её бросит, либо с ним что-то сделают. Я очень хорошо знаю их семейство и думаю, что здесь приложил руку её первый гражданский муж Володя Тюрин. Она его лишила общения с детьми и навсегда уехала. Она вышла замуж за крупного мошенника, никого не поставив в известность, тем самым предала хорошие отношения с бывшим мужем. С одним она уезжает и берёт ребёнка, а других детей она бросает. Родители Марии не могут воспитывать её детей, отец болен. Тюрин её очень поддерживал, финансово в том числе, он не мог на ней жениться, потому что он криминальный авторитет. А криминальному авторитету ведь достаточно намекнуть, что тот или иной человек портит жизнь ему и его детям, — рассказал Лайфу Валерий Сергеев.
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