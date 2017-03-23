В Киеве скончался убийца экс-депутата Госдумы Вороненкова

В четверг, 23 марта, в Киевской больнице скончался убийца бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Об этом сообщает украинское издание “Вести” со ссылкой на сотрудников местных правоохранительных органов.



"Готовый. Вызывайте начальство" — так прокомментировал смерть киллера один из силовиков, охранявших операционную. Там убийце делали трепанацию черепа. Телохранитель Вороненкова успел выстрелить ему в голову. Во время операции у мужчины 10 раз останавливалось сердце. В больницу также доставили охранника экс-депутата.