В Киеве скончался убийца экс-депутата Госдумы Вороненкова

В окружении семьи Марии Максаковой считают, что к смерти её мужа — экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова — причастен бывший гражданский муж певицы — вор в законе Владимир Тюрин. По словам продюсера Валерия Сергеева, который хорошо знаком с семьёй Максаковой, Тюрин воспользовался связями в криминальном мире, чтобы избавиться от Вороненкова и вернуть Максакову в Россию, так как она оставила в Санкт-Петербурге их общих детей: сына Илью и дочь Людмилу:
— Мы только вчера дома обсуждали с близкими друзьями Марии, что всё это плохо закончится, что либо он её бросит, либо с ним что-то сделают. Я очень хорошо знаю их семейство и думаю, что здесь приложил руку её первый гражданский муж Володя Тюрин. Она его лишила общения с детьми и навсегда уехала. Она вышла замуж за крупного мошенника, никого не поставив в известность, тем самым предала хорошие отношения с бывшим мужем. С одним она уезжает и берёт ребёнка, а других детей она бросает. Родители Марии не могут воспитывать её детей, отец болен. Тюрин её очень поддерживал, финансово в том числе, он не мог на ней жениться, потому что он криминальный авторитет. А криминальному авторитету ведь достаточно намекнуть, что тот или иной человек портит жизнь ему и его детям, — рассказал Лайфу Валерий Сергеев.
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