В Киеве застрелен экс-депутат Госдумы Вороненков (дополнено)
Денис Вороненков
Скриншот видеозаписи с сайта youtube.com
В Киеве в четверг, 23 марта, около 11:30 убили бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова, сбежавшего на Украину из-за уголовного дела. Об этом сообщают
"Вести Украина".
Начальник полиции Киева Андрей Крищенко предположил, что убийство заказное. Экс-депутат был застрелен у отеля "Премьер-палац". Кроме Вороненкова, погиб ещё один мужчина.
Позже стало известно, что убийцу Дениса Вороненкова доставили в больницу Киева. Он был ранен охранником погибшего. Сам телохранитель, по сведениям
"Интерфакс", тоже получил ранения.
В середине февраля стало известно, что экс-депутат получил украинское гражданство. В интервью украинским СМИ Вороненков объяснял причины отъезда из РФ политической ситуацией в России. Погибший — один из двух российских депутатов, давших показания по делу бывшего президента Украины Януковича.
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