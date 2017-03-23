СМИ: стрельбу и давку в Лондоне устроил мужчина, судимый за финансирование террористов

СМИ стало известно имя мужчины, который мог совершить теракты в Лондоне. Об этом со ссылкой на The Independent
сообщает РБК
.
По данным журналистов, преступника звали Абу Иззадин. Ранее мужчина отбывал в тюрьме наказание за поддержку и финансирование террористов.
Известно, что злоумышленник является уроженцем Лондона. До принятия ислама его звали Тревором Бруксом.
По данным масс-медиа, злоумышленник имел свой канал на YouTube. В своих видеороликах он призывал убивать полицейских, а британских парламентариев Иззадин называл неверными.
Сообщается, что злоумышленник давно был под наблюдением властей из-за своих взглядов. Официального подтверждения информации о том, что именно Иззадин совершил теракт, пока нет.
Накануне, 22 марта, на Вестминстерском мосту автомобиль сбил несколько человек
. Кроме того, возле здания парламента была открыта стрельба. Не исключено, что два происшествия связаны между собой. Предполагаемый преступник был застрелен.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.