СМИ: стрельбу и давку в Лондоне устроил мужчина, судимый за финансирование террористов

СМИ стало известно имя мужчины, который мог совершить теракты в Лондоне. Об этом со ссылкой на The Independent сообщает РБК

По данным журналистов, преступника звали Абу Иззадин. Ранее мужчина отбывал в тюрьме наказание за поддержку и финансирование террористов.

Известно, что злоумышленник является уроженцем Лондона. До принятия ислама его звали Тревором Бруксом.

По данным масс-медиа, злоумышленник имел свой канал на YouTube. В своих видеороликах он призывал убивать полицейских, а британских парламентариев Иззадин называл неверными.

Сообщается, что злоумышленник давно был под наблюдением властей из-за своих взглядов. Официального подтверждения информации о том, что именно Иззадин совершил теракт, пока нет.