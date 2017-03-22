СМИ: террорист в Лондоне задавил пять человек
Вестминстерский дворец, где находится парламент Великобритании
Фото с сайта en.wikipedia.org
В результате инцидента на Вестминстерском мосту в Лондоне, который полиция расценивает как теракт, пять человек погибли под колёсами автомобиля. Об этом сообщает "РИА Новости"
с ссылкой на BBC.
По словам очевидцев, автомобиль на полной скорости врезался в ограду около Вестминстерского дворца. Потом нападавший прорвался к зданию парламента и ранил ножом полицейского. Он был застрелен другим стражем порядка.
Ранее сообщалось, что у здания парламента Великобритании, который находится в Вестминстерском дворце, произошла стрельба
. Лондонская полиция заявила, что расценивает произошедшее как теракт.
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