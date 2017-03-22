В Лондоне у здания парламента произошла стрельба, есть раненые (фото)

В Лондоне у здания парламента Великобритании произошла стрельба. Об этом сообщает “Медуза” со ссылкой на Reuters.



По информации издания ранены по меньшей мере десять человек. Возможно, часть из них сбила неизвестная машина. Кроме того, есть информация о том, что в нападенияи замешан “человек с ножом”. Официальных данных о пострадавших пока нет. Однако факт стрельбы лондонская полиция подтвердила.