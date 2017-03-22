СК начал проверку по факту падения девушки в шахту лифта на ул. Карамзина

СУ СК по Калининградской области начал проверку по факту падения 16-летней калининградки в шахту лифта в строящемся здании на ул. Карамзина. Об этом Клопс.Ru сообщила старший помощник руководителя управления Наталья Гацко.
"Проверка поручена следственному отделу по Московскому району города Калининграда. Сейчас устанавливаются все обстоятельства, причины и условия, которые могли способствовать этому происшествию, устанавливается наличие признаков состава какого-либо преступления в отношении девочки, подследственного следователям СУ СК, — сообщила Гацко. — О результатах проверки, которая, возможно, завершится в конце марта, будет сообщено дополнительно".
Ранее доследственную проверку по данному факту провели в УМВД России по Калининградской области. В полиции считают, что в отношении несовершеннолетней калининградки не было совершено противоправных действий. Девочку опросили сотрудники ПДН. По предварительным данным, она упала в шахту лифта сама. Семью, в которой воспитывается пострадавшая, охарактеризовали как благополучную. Материалы проверки полиция направила в СК для принятия процессуального решения.
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