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Стройку на ул. Карамзина, где покалечилась 16-летняя девушка, огородили забором

Автор: Ольга Запивалова
15:30
  21 0
  • Фото Владимира Солодкова
Фото Владимира Солодкова
В Калининграде на ул. Карамзина огородили стройку, где 5 марта в шахту лифта упала 16-летняя девушка. Об этом Клопс.Ru сообщили в прокуратуре Московского района.

По словам сотрудников автомойки, которая находится рядом с участком, рабочие сделали это не сразу. Строительный забор появился по периметру территории только спустя несколько дней после ЧП.

Более того, руководство "КёнигТрейдИнвеста", которому принадлежит земля и объект, должны были поставить ограду ещё до падения девочки. Стройка на ул. Карамзина началась в 2012 году и должна была закончиться спустя три года. Однако в мае 2014-го работы приостановили из-за отсутствия финансирования. Спустя некоторое время на объект стали жаловаться местные жители.

"В январе 2017 года наши сотрудники выезжали на эту стройку и установили, что ООО "КёнигТрейдИнвест" вопреки требованиям закона не огородил стройплощадку, не законсервировал объект и не обеспечил его охрану — объект был доступен для всех желающих", — рассказала помощник прокурора Московского района Татьяна Панфилова.

В итоге генерального директора компании оштрафовали на 30 тысяч рублей. Его обязали устранить нарушения. В ответ бизнесмен пообещал огородить стройку и выставить там охрану.

В комитете архитектуры и строительства администрации Калининграда редакции сообщили, что информация об этом объекте направлена в комитет городского хозяйства. Там должны проверить, выполняются ли работы по организации стройплощадки.

5 марта на ул. Карамзина, 55 на недостроенном объекте в шахту лифта провалилась девушка. Пострадавшую спасли сотрудники ближайшей автомойки. В УМВД начали проверку по факту произошедшего. Родители девочки подозревают, что её столкнули

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