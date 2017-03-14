Стройку на ул. Карамзина, где покалечилась 16-летняя девушка, огородили забором
В Калининграде на ул. Карамзина огородили стройку, где 5 марта в шахту лифта упала 16-летняя девушка. Об этом Клопс.Ru сообщили в прокуратуре Московского района.
По словам сотрудников автомойки, которая находится рядом с участком, рабочие сделали это не сразу. Строительный забор появился по периметру территории только спустя несколько дней после ЧП.
Более того, руководство "КёнигТрейдИнвеста", которому принадлежит земля и объект, должны были поставить ограду ещё до падения девочки. Стройка на ул. Карамзина началась в 2012 году и должна была закончиться спустя три года. Однако в мае 2014-го работы приостановили из-за отсутствия финансирования. Спустя некоторое время на объект стали жаловаться местные жители.
"В январе 2017 года наши сотрудники выезжали на эту стройку и установили, что ООО "КёнигТрейдИнвест" вопреки требованиям закона не огородил стройплощадку, не законсервировал объект и не обеспечил его охрану — объект был доступен для всех желающих", — рассказала помощник прокурора Московского района Татьяна Панфилова.
В итоге генерального директора компании оштрафовали на 30 тысяч рублей. Его обязали устранить нарушения. В ответ бизнесмен пообещал огородить стройку и выставить там охрану.
В комитете архитектуры и строительства администрации Калининграда редакции сообщили, что информация об этом объекте направлена в комитет городского хозяйства. Там должны проверить, выполняются ли работы по организации стройплощадки.
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