Родители девочки, упавшей в шахту лифта на ул. Карамзина, подозревают, что её столкнули

Родители калининградки, которая 5 марта упала в шахту лифта в недостроенном здании на ул. Карамзина, уверены, что их дочь столкнули. Об этом Клопс.Ru сообщила мама пострадавшей Елена Долинина.



По уточнённой информации, девушке 16 лет. После того как она попала в больницу, родители стали связываться с её знакомыми. Проанализировав полученную информацию, они пришли к выводу, что дочь была в компании других подростков, один из которых и столкнул её вниз.

Пошла погулять "с малой"

Елена Долинина говорит, что в 2016 году Света окончила 9 классов школы №29, получила аттестат, собралась поступать в колледж на повара-кондитера, но не успела в поток. В этом году хотела пробоваться повторно. Девушка воспитывается в полной семье вместе с 10-летним братом.



Днём 5 марта к ней зашла 12-летняя знакомая, с которой они учились в одной школе. Света бросила фразу: "Я пойду с малой погуляю", — и ушла. По словам мамы, ранее девочки не дружили и общались изредка.

Около восьми вечера к нам домой приехала сотрудница ПДН и рассказала, что со Светой произошло несчастье. Мы с отцом помчались в ЦГКБ, у меня был шок, истерика, я даже с врачом не могла поговорить…

Девушка находилась в тяжёлом состоянии — сломаны шесть рёбер, лопатка, проткнуты ткани рядом с лёгким, гематома на голове. Врачам пришлось ввести её в состояние искусственной комы, в котором она находилась до 7 марта. Около полудня её перевели в обычную палату.

Опрашивали знакомых и шерстили соцсети

В тот вечер, когда Светлана поступила в больницу, она сказала отцу, что на заброшенной стройке была в компании ребят, один из которых и столкнул её в шахту лифта. Девочка даже назвала его фамилию, но после того как пришла в себя, заявила, что ничего не помнит.

В эти два дня мы с мужем шерстили соцсети, общались со знакомыми, созванивались с родителями детей и ребятами, которые могут что-то знать, с которыми у меня и Светы есть общие знакомые. Из всего, что нам удалось выяснить, мы составили картину происходящего. Вместе с этой 12-летней девочкой и компанией ещё нескольких малолеток Света оказалась на стройке. С ними были ещё двое мальчишек, они старше моей дочери. Всего их было больше шести человек, ученики 29-й школы. Они находились на четвёртом этаже здания, говорят, что выпивали. У Светы кто-то из них забрал телефон и бросил его в шахту лифта. По моей информации, зачинщицей конфликта была эта 12-летняя девочка. Света начала возмущаться, тогда один из парней толкнул её в эту же шахту.

Шахта, в которую упала девушка. Фото Владимира Солодкова.

Долинина говорит, что мальчик, на которого указала её дочь, — из проблемной семьи. На стройке он был вместе с братом, а вся эта компания — не друзья Светы. Мама уверена в том, что дочь оказалась на этой стройке случайно.

Света рассказывает мне всё, и раньше она никогда не ходила на эту стройку. В тот день, скорее всего, она поддалась на чьи-то уговоры. Кстати, родители других детей, кто знает эту 12-летнюю девочку, говорят, что от неё одни беды — она постоянно втягивает ребят в какие-то истории. Одни говорят, что компания выпивала, но инспектор ПДН сказала, что алкоголем от Светы не пахло. И ещё мы до сих пор так и не нашли ни телефон, ни рюкзак дочери.

Могла разбиться или захлебнуться

Вместе с мужем и его братом женщина ездила на стройку, где произошла трагедия. По её словам, четвёртый этаж находится на такой высоте, что дочь спасла только вода в шахте.



"Муж решил проверить глубину воды в шахте, зашёл в то место, куда упала Света, и чуть не утонул, — говорит Елена. — Если бы она потеряла сознание и не успела бы ухватиться за перекладину, то могла бы захлебнуться".

Медики предполагают, что потеря памяти у Светы может объясняться последствиями наркоза. В ближайшее время делом займутся в полиции. Отец Светланы написал заявление. Одновременно проверку, по словам Долининой, проводят сотрудники ПДН.

Инспектор сказала, что будет опрашивать Свету в пятницу или понедельник. Но уже сейчас высказывает предположения, что она "сама напилась и упала". Мне сказали готовиться к тому, что это ЧП пройдёт по сводкам как несчастный случай... Якобы у мальчишек, которые там были, алиби, а в школе Свету характеризуют плохо — мол, сама виновата. Странный настрой! Экспертиза, которая покажет, был ли алкоголь в крови дочери, пока не готова. Но даже если дочь выпивала, это не даёт никому права её калечить. Мы с мужем будем добиваться наказания виновных — в этот раз они не добили, а в следующий раз они будут добивать.