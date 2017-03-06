17-летняя девушка упала в шахту лифта в недострое на ул. Карамзина

В воскресенье, 5 марта, на ул. Карамзина 17-летняя калининградка упала в шахту лифта в строящемся здании. О произошедшем Клопс.Ru сообщили источник в экстренных службах региона и свидетели.

Девушке помогли выбраться сотрудники автомойки, расположенной неподалёку. Как рассказал редакции Владимир Солодков, администратор предприятия, накануне вечером он работал вместе со своими коллегами — Дмитрием Богомоловым и Тимуром Ефремовым. Около 19:30 к ним прибежал перепуганный незнакомый парень и стал просить о помощи. Он рассказал Солодкову, что гулял на стройке с подругой, которая упала в шахту лифта и не может выбраться.

Это недостроенное здание находится через дорогу, там постоянно лазают подростки и дети. Вчера там тоже гуляли компании подростков. А вечером прибежал этот парень, они были там вдвоём. Мы с ребятами сразу побежали на эту стройку, куда показал парень. Девушка находилась на первом этаже, там есть затопленные водой помещения — в них глубина примерно по пояс, а ещё дальше находится шахта лифта — глубокая яма, тоже залитая водой. Именно в шахту и упала девушка. Выбраться оттуда и перелезть через перегородку она не могла — вероятно, у неё были переломы, она сильно кричала, визжала, плакала. Она была почти полностью в воде и висела на ограждении, держалась за него. Подобраться к ней сначала не могли. Принесли лестницу — думали, она сможет вылезти сама, но у неё ничего не получалось. Пришлось Диме Богомолову пробираться к ней по пояс в воде и тащить её оттуда на себе.

По словам Владимира, идти пострадавшая не могла, она плакала и кричала. Ребята на руках донесли девушку до лавочки на территории автомойки, усадили её и вызвали скорую помощь.

"Буквально через пять минут приехали медики и полиция, — говорит Владимир. — Пострадавшую увезли на скорой, я дал показания полиции. Парень, который с ней был, — её знакомый. Они уже не первый раз здесь гуляют — нашли место для отдыха! С какого этажа она упала, я не спросил, но, судя по всему, со второго или даже выше".

Как сообщил редакции источник в оперативных службах региона, пострадавшую госпитализировали в ЦГКБ с переломом левого плеча и ушибами. Девушка упала с высоты четвёртого этажа, она находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Владимир Солодков, Дмитрий Богомолов, Тимур Ефремов. Фото из личного архива.

"Это уже не первый случай, когда в этом недострое происходят ЧП, — рассказал Клопс.Ru управляющий автомойки Андрей Ананьев. — Уже не раз тут падали дети, и нашим сотрудникам приходилось вызывать скорую помощь, откачивать пострадавших. Когда-то здесь начали строить торговый центр и забросили. Сейчас стройка даже не огорожена, и сюда приходят дети и подростки со всей округи. Очень опасное место — надеюсь, власти обратят внимание на этот объект".

В ближайшее время в УМВД по Калининградской области и администрации города Калининграда пообещали дать официальные комментарии по факту несчастного случая.