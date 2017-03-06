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17-летняя девушка упала в шахту лифта в недострое на ул. Карамзина

Автор: Ольга Запивалова
15:28
  1658 2  
17-летняя девушка упала в шахту лифта в недострое на ул. Карамзина
  • Фото Владимира Солодкова
  • Фото Владимира Солодкова
  • Фото Владимира Солодкова
Фото Владимира Солодкова
3 фото
В воскресенье, 5 марта, на ул. Карамзина 17-летняя калининградка упала в шахту лифта в строящемся здании. О произошедшем Клопс.Ru сообщили источник в экстренных службах региона и свидетели.
 
Девушке помогли выбраться сотрудники автомойки, расположенной неподалёку. Как рассказал редакции Владимир Солодков, администратор предприятия, накануне вечером он работал вместе со своими коллегами — Дмитрием Богомоловым и Тимуром Ефремовым. Около 19:30 к ним прибежал перепуганный незнакомый парень и стал просить о помощи. Он рассказал Солодкову, что гулял на стройке с подругой, которая упала в шахту лифта и не может выбраться.
Это недостроенное здание находится через дорогу, там постоянно лазают подростки и дети. Вчера там тоже гуляли компании подростков. А вечером прибежал этот парень, они были там вдвоём. Мы с ребятами сразу побежали на эту стройку, куда показал парень. Девушка находилась на первом этаже, там есть затопленные водой помещения — в них глубина примерно по пояс, а ещё дальше находится шахта лифта — глубокая яма, тоже залитая водой. Именно в шахту и упала девушка. Выбраться оттуда и перелезть через перегородку она не могла — вероятно, у неё были переломы, она сильно кричала, визжала, плакала. Она была почти полностью в воде и висела на ограждении, держалась за него. Подобраться к ней сначала не могли. Принесли лестницу — думали, она сможет вылезти сама, но у неё ничего не получалось. Пришлось Диме Богомолову пробираться к ней по пояс в воде и тащить её оттуда на себе.
По словам Владимира, идти пострадавшая не могла, она плакала и кричала. Ребята на руках донесли девушку до лавочки на территории автомойки, усадили её и вызвали скорую помощь.
 
"Буквально через пять минут приехали медики и полиция, — говорит Владимир. — Пострадавшую увезли на скорой, я дал показания полиции. Парень, который с ней был, — её знакомый. Они уже не первый раз здесь гуляют — нашли место для отдыха! С какого этажа она упала, я не спросил, но, судя по всему, со второго или даже выше".
 
Как сообщил редакции источник в оперативных службах региона, пострадавшую госпитализировали в ЦГКБ с переломом левого плеча и ушибами. Девушка упала с высоты четвёртого этажа, она находилась в состоянии алкогольного опьянения.
 
 
Владимир Солодков, Дмитрий Богомолов, Тимур Ефремов. Фото из личного архива. 
 
"Это уже не первый случай, когда в этом недострое происходят ЧП, — рассказал Клопс.Ru управляющий автомойки Андрей Ананьев. — Уже не раз тут падали дети, и нашим сотрудникам приходилось вызывать скорую помощь, откачивать пострадавших. Когда-то здесь начали строить торговый центр и забросили. Сейчас стройка даже не огорожена, и сюда приходят дети и подростки со всей округи. Очень опасное место — надеюсь, власти обратят внимание на этот объект".
 
В ближайшее время в УМВД по Калининградской области и администрации города Калининграда пообещали дать официальные комментарии по факту несчастного случая.
 

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2 комментария Правила комментирования

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Лос Анджелес
Лос Анджелес #
15:40
Постоянно там езжу. По весне в вечернее время школьники 14-17 лет регулярно там собираются и ладят по этажам. Останавливался, ругал их, Да толку никакого. Надо оформить это место, чтоб доступа туда для детей не было.
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Viloo
Viloo #
16:15
Что там на Карамзина происходит? В другой сегодняшней статье мужик упал с 4-го этажа.
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